Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Профессору Ереванского университета вручили благодарственное письмо Президента РК за вклад в популяризацию Абая

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Мая 2021, 11:13
Профессору Ереванского университета вручили благодарственное письмо Президента РК за вклад в популяризацию Абая

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Профессору Ереванского университета вручили благодарственное письмо Президента Казахстана за вклад в популяризацию Абая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол Казахстана Болат Иманбаев вручил профессору, заведующему кафедры тюркологии Ереванского государственного университета Александру Сафаряну благодарственное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева за вклад в развитие культурных и образовательных связей между Казахстаном и Арменией, а также перевод на армянский язык произведения Абая «Слова назидания», романа М. Ауэзова «Путь Абая» и «Антологии казахской литературы».

photo


Ученый выразил признательность за высокую оценку его деятельности и подтвердил готовность к дальнейшему содействию укрепления сотрудничества между двумя народами. Он высоко оценил плодотворное взаимодействие между Ереванским государственным университетом и Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева, отметив крепкие связи в области академического обмена преподавателями , научными сотрудниками и студентами .


МИД РК   Президент Казахстана   Армения   Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам