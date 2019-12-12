Профессор Университета Нархоз: волонтерство – хорошее подспорье для всех
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Департамента права Университета Нархоз, профессор Акиф Сулейманов высказался об инициативах Главы государства, высказанных на закрытии Года молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Полный текст выступления Главы государства на церемонии закрытия Года молодежи и старта Года волонтера
«Это очень приветствуется нами – представителями высших учебных заведений. Потому что это будет, пусть и небольшая, но тем не менее поддержка, в сравнении с тем уровнем стипендии, который студенты имеют сейчас. Данную инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева я всецело поддерживаю. Надеюсь, что это станет доброй традицией, было бы замечательно, если бы в ближайшие три года стипендия повышалась бы ежегодно», - сказал Акиф Сулейманов в кулуарах Дома дружбы, комментируя поручение Президента повысить стипендию студентам.
Следующий год был объявлен Касым-Жомартом Токаевым Годом волонтера. Рассуждая об этом, профессор заверил, что обязательно будет участвовать в волонтерском движении.
«Я обязательно буду участвовать в волонтерстве. Волонтерство – это очень хорошее подспорье не только для государственных служащих, но и для преподавателей и молодежи. Быть волонтером – это всегда добрая миссия. Все казахстанцы должны стремиться к тому, чтобы этот год, который объявлен Годом волонтера, прошел на самом высоком уровне. 2019 год был Годом волонтерства в России. Думаю, в 2020 году мы всем докажем, что Казахстан способен делать добрые дела. Я действительно надеюсь, что наша страна станет лидером в этом движении», - отметил А. Сулейманов.
Напомним, на церемонии закрытия Года молодежи 2020 год был объявлен Годом волонтера.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи поручил повысить стипендию на 25% студентам вузов, магистрантам, докторантам, а также учащимся колледжей.
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