Профессор Университета Нархоз: волонтерство – хорошее подспорье для всех

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Департамента права Университета Нархоз, профессор Акиф Сулейманов высказался об инициативах Главы государства, высказанных на закрытии Года молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень приветствуется нами – представителями высших учебных заведений. Потому что это будет, пусть и небольшая, но тем не менее поддержка, в сравнении с тем уровнем стипендии, который студенты имеют сейчас. Данную инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева я всецело поддерживаю. Надеюсь, что это станет доброй традицией, было бы замечательно, если бы в ближайшие три года стипендия повышалась бы ежегодно», - сказал Акиф Сулейманов в кулуарах Дома дружбы, комментируя поручение Президента повысить стипендию студентам.

Следующий год был объявлен Касым-Жомартом Токаевым Годом волонтера. Рассуждая об этом, профессор заверил, что обязательно будет участвовать в волонтерском движении.

«Я обязательно буду участвовать в волонтерстве. Волонтерство – это очень хорошее подспорье не только для государственных служащих, но и для преподавателей и молодежи. Быть волонтером – это всегда добрая миссия. Все казахстанцы должны стремиться к тому, чтобы этот год, который объявлен Годом волонтера, прошел на самом высоком уровне. 2019 год был Годом волонтерства в России. Думаю, в 2020 году мы всем докажем, что Казахстан способен делать добрые дела. Я действительно надеюсь, что наша страна станет лидером в этом движении», - отметил А. Сулейманов.

Напомним, на церемонии закрытия Года молодежи 2020 год был объявлен Годом волонтера.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи поручил повысить стипендию на 25% студентам вузов, магистрантам, докторантам, а также учащимся колледжей.