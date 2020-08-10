Профессор: Труды Абая — это самый большой мотиватор для наших современников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В честь 175-летия казахского поэта, просветителя, философа, в интервью РСК доктор филологических наук, профессор, абаевед Айгуль Исмакова рассказала о важности наследия великого Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Праздник позволит вспоминать о духовности человека. Надо читать труды Абая, доносить до людей, что Абай нам сейчас необходим. В трудах Абая можно найти ответ, как выбраться из этого положения. Каждый человек должен думать не только о том, чтобы он и его окружение не заболели, но и как помочь другим в масштабах всей страны. Мы должны быть милосердными и внимательными друг к другу», — подчеркнула Айгуль Исмакова.

Она также напомнила, что великий Абай призывал в своих трудах учиться, просвещаться, критически мыслить. И посоветовала использовать время на карантине для того, чтобы перечитывать труды Абая.

«Абай говорил, что ученый, образованный человек должен быть просвещенным, интеллектуальным. Смотреть на свое время с точки зрения критичности, самосознания. Сколько сейчас тренингов проходят: «Как быть успешным, богатым», «Как состояться в жизни среди быстро меняющегося времени». Труды Абая — это самый большой мотиватор для наших современников. Абай — это система мотивации, как достойно прожить эту жизнь и сохранить свою честь и достоинство», — заключила Айгуль Исмакова.





Отметим, 10 августа в Казахстане объявлено Днем Абая. Этот день внесен в календарь праздничных дней.