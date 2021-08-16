Профессиональный трек для кроссового велоспорта BMX строят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители Усть-Каменогорска, гуляя в парке «Самал», вероятно заметили, что там ведется строительство большого трека для кроссового BMX – модного во всем мире вида велоспорта, который с 2008 года считается олимпийской дисциплиной. Динамику строительных работ здесь проинспектировал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

«BMX – не просто огромный пласт молодежной культуры, это стиль жизни для многих любителей велоспорта. Трек, который мы строим в областном центре, будет соответствовать всем международным стандартам. И покрытие трека будет точно таким же, как на Олимпиаде в Токио. Здесь будут трассы как для любителей велокросса, так и для профессиональных спортсменов. Уверен, что на треке мы сможем проводить соревнования мирового уровня», отметил в ходе посещения объекта глава региона.

Он также подчеркнул, что строителей консультируют представители международной федерации велоспорта из Москвы, поэтому при проектировании и строительстве учтены все требования и соблюдаются все соответствующие параметры.