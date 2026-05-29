Проезд вдоль улицы Сауран в Астана закроют на месяц

Местный проезд вдоль улицы Сауран временно перекроют в Астане. Об этом сообщили в столичном акимате, передает Kazinform.

— В связи с проведением работ по устройству инженерных сетей в период с 1 по 30 июня текущего года планируется полное перекрытие местного проезда вдоль улицы Сауран на участке от улицы Алматы до улицы Керей Жанибек хандар, — говорится в сообщении.

Фото: акимат Астаны

В акимате Астаны попросили водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

— Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу, — добавили в столичном акимате.

