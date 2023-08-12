Проезд в общественном транспорте Алматы подорожает с 21 августа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 21 августа подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость тарифа при безналичной оплате составит 100 тенге, при оплате наличными деньгами – 200 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Ерболат Досаев 10 августа подписал постановление, согласно которому установлен единый тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях в размере 100 тенге за одну поездку пассажира.

«Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - говорится в документе.

Ранее депутаты маслихата города утвердили новые тарифы. Теперь проезд в общественном транспорте при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной картой либо мобильного приложения составит – 100 тенге, при оплате наличными деньгами – 200 тенге.

Стоимость тарифа на общественном транспорте в городе сейчас составляет 80 тенге при оплате безналичным способом. Тариф не менялся с 2012 года.

«С 2017 года стоимость проезда при оплате наличными средствами установлена в размере 150 тенге. За последние 11 лет стоимость по всем статьям расходов, которые несут перевозчики, значительно увеличилась. К примеру, стоимость дизельного топлива составляла 90 тенге, а на сегодняшний день составляет 295 тенге (+328%), стоимость газа составляла 33 тенге, а на сегодняшний день установлена в размере 108 тенге (+327%). Аналогичная ситуация и по остальным расходам, включая стоимость автобусов. Данные затраты напрямую отражаются на объеме субсидирования убытков перевозчиков», - сказал ранее руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.