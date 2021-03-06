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    14:19, 06 Март 2021 | GMT +6

    Проезд в метро будет бесплатным для школьниц Алматы 8 марта

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 марта КГП «Метрополитен» совместно с республиканским центром «QAZBILIM» в честь 30-летия Независимости проведет акцию для всех девочек школьного возраста «Бесплатная поездка в метро с Qazbilim», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» отметил: «Помимо решения насущных вопросов предстоит разработать и системные меры по обеспечению равенства возможностей для детей. Наши дети должны получать качественное образование вне зависимости от места проживания и языка обучения».

    Главная цель акции – привить школьникам интерес к знаниям и призывать к качественному образованию.

    В рамках акции любая девочка школьного возраста может получить бесплатный жетон на любой станции метро города Алматы и добраться до нужного места.


    Теги:
    Образование Транспорт Общество Алматы
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