Проезд в метро будет бесплатным для школьниц Алматы 8 марта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 марта КГП «Метрополитен» совместно с республиканским центром «QAZBILIM» в честь 30-летия Независимости проведет акцию для всех девочек школьного возраста «Бесплатная поездка в метро с Qazbilim», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» отметил: «Помимо решения насущных вопросов предстоит разработать и системные меры по обеспечению равенства возможностей для детей. Наши дети должны получать качественное образование вне зависимости от места проживания и языка обучения».

Главная цель акции – привить школьникам интерес к знаниям и призывать к качественному образованию.

В рамках акции любая девочка школьного возраста может получить бесплатный жетон на любой станции метро города Алматы и добраться до нужного места.