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    14:55, 03 Май 2024 | GMT +6

    Проезд по БАКАД частично ограничат

    БАКАД, Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки на полотне, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в Комитете автомобильных дорог, в связи с этим в течение месяца будет введено временное ограничение движения на некоторых полосах. Данные меры направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения.

    — Обновленная разметка четче обозначит границы полос, что в свою очередь поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций, — отметили в Комитете.

    Комитет автомобильных дорог призывает участников движения быть особенно внимательными во время проведения этих работ и следовать указаниям, размещенным на информационных табло. Завершить работы планируется до конца этого месяца.

    Теги:
    Дороги Регионы Алматы Авто Закрытие дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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