Проезд по БАКАД частично ограничат

На Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки на полотне, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Комитете автомобильных дорог, в связи с этим в течение месяца будет введено временное ограничение движения на некоторых полосах. Данные меры направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения.

— Обновленная разметка четче обозначит границы полос, что в свою очередь поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций, — отметили в Комитете.

Комитет автомобильных дорог призывает участников движения быть особенно внимательными во время проведения этих работ и следовать указаниям, размещенным на информационных табло. Завершить работы планируется до конца этого месяца.