РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:05, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Проезд по улице Хаджимукана временно ограничат в Алматы

    Проезд по улице Хаджимукана временно ограничат в Алматы
    Фото: t.me/AlmatyJoly

    В Медеуском районе Алматы на четыре дня ограничат движение по улице Хаджимукана из-за ремонта дорог, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», движение для автотранспорта будет закрыто в обе стороны с 09:00 27 июня до 08:00 1 июля по улице Хаджимукана от улицы Госпитальной до проспекта Достык.

    — Временные ограничения вводятся для устранения выявленных дефектов асфальтобетонного покрытия в рамках гарантийного обязательства подрядной организацией ТОО «АСКАДИ», которая в 2023 году проводила реконструкцию на указанном выше участке. Данные работы будут проводиться за счет собственных средств подрядной организацией, — сообщили в АлТС.

    В прошлом году данной подрядной организацией была проведена модернизация трубопровода, отработавшего свой нормативный срок более 25 лет протяженностью 617 метров.

    Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой жителей 86 многоквартирных домов, 6 школ, 4 детских садика, 14 объектов здравоохранения и 15 прочих объектов. Реконструкция позволила снизить тепловые потери, износ и аварийность на данном участке.

    Теги:
    Ремонт Алматы Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!