Проезд по улице Хаджимукана временно ограничат в Алматы

В Медеуском районе Алматы на четыре дня ограничат движение по улице Хаджимукана из-за ремонта дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», движение для автотранспорта будет закрыто в обе стороны с 09:00 27 июня до 08:00 1 июля по улице Хаджимукана от улицы Госпитальной до проспекта Достык.

— Временные ограничения вводятся для устранения выявленных дефектов асфальтобетонного покрытия в рамках гарантийного обязательства подрядной организацией ТОО «АСКАДИ», которая в 2023 году проводила реконструкцию на указанном выше участке. Данные работы будут проводиться за счет собственных средств подрядной организацией, — сообщили в АлТС.

В прошлом году данной подрядной организацией была проведена модернизация трубопровода, отработавшего свой нормативный срок более 25 лет протяженностью 617 метров.

Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой жителей 86 многоквартирных домов, 6 школ, 4 детских садика, 14 объектов здравоохранения и 15 прочих объектов. Реконструкция позволила снизить тепловые потери, износ и аварийность на данном участке.