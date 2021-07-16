Проезд по улице Желтоксан ограничат на ночь в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на ночь частично ограничат проезд по улице Западный Желтоксан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 21-го часа 16 июля до 7-ми часов 17 июля будет ограничено движение автотранспорта по восточной стороне улицы Западный Желтоксан (в северном направлении) от улицы Ганди до улицы Тимирязева.

Временные ограничения вводятся для безопасности во время проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».