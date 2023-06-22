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Проезд по улице Западный Желтоксан ограничат в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Июня 2023, 10:50
Проезд по улице Западный Желтоксан ограничат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за реконструкции магистрального трубопровода временно ограничат проезд по улице Западный Желтоксан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 22:00 часов 23-го июня до 7:00 часов 26-го июня в Бостандыкском районе города будет ограничено движение автотранспорта по улице Западный Желтоксан от улицы Ганди в южном направлении до улицы Желтоксан д.191 в обоих направлениях.

«Временные ограничения связаны с реконструкцией магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка», - сообщили в АлТС.

В Алматы также с 19 июня по 3 июля закрыто движение для автотранспорта по улице Досмухамедова от улицы Жамбыла до улицы Кабанбай батыра.

Кроме того, до конца лета ограничен проезд по нескольким улицам города.


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