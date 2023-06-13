Проезд по проспекту Сейфуллина частично ограничат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы частично ограничат проезд по проспекту Сейфуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

С 22 часов 15 июня до 10 часов 16 июня в Турксибском районе будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Сейфуллина, от улицы Кипренского до улицы Анны Никольской. Движение по названной улице будет перекрыто в обе стороны.

По информации компании, временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.

