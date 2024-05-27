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    16:08, 27 Май 2024 | GMT +6

    Проезд по одной из улиц закроют на два месяца в Алматы

    ремонт дороги
    Фото: freepik.com

    В Алматы реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию в 1980 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции тепловых сетей, проходящих под проезжей частью, с 28 мая по 28 июля будет закрыто движение для автотранспорта на участке улицы Шопена протяженностью 673 метра, от улицы Байкадамова до улицы Журавлева, - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    На период проведения работ подача горячего водоснабжения для жителей района будет сохранена по временной схеме.

    Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

    Теги:
    Ремонт Регионы Транспорт Алматы Закрытие дорог Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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