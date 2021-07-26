Проезд по одной из улиц закроют на месяц в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проезд по улице Туркебаева в Алмалинском районе Алматы закроют на месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 27 июля по 25 августа 2021 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Туркебаева от улицы Карасай батыра до улицы Толе би.

«Временные ограничения вводятся для проведения капитального ремонта теплосетей, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Ранее сообщалось, что в Алматы до сентября частично ограничат движение по улице Розыбакиева, а также проезд по двум участкам улицы Уалиханова.