19:29, 17 Май 2024 | GMT +6
Проезд по одному из участков улицы ограничили в Алматы
В Жетысуском районе Алматы до 1 сентября перекрыто движение для автотранспорта в обе стороны по улице Макатаева от Жумабаева до Павлодарская. Временный объезд организован по улице Палладина, передает корреспондент агентства Kazinform.
В акимате города сообщили, что ограничения обусловлены заменой тепломагистрали, отработавшей свой нормативный срок. В период проведения работ жителям будет сохранена подача горячего водоснабжения.
Кроме того, на вышеуказанный период внесены изменения в схемы движения 8 маршрутов общественного транспорта:
- №56 – в северном направлении - улица Палладина – улица Павлодарская, в обратном направлении – начало движения с «микрорайона Айнабулак - конечная» - улица Павлодарская - улица Палладина – далее по схеме;
- №17 – в северном направлении – улица Жумабаева – улица Палладина, в обратном направлении – начало движения с «микрорайона Айнабулак - конечная» - улица Павлодарская - улица Палладина - улица Жумабаева – далее по схеме;
- №97 – в северном направлении - улица Жумабаева - улица Палладина - улица Павлодарская, в обратном направлении – начало движения с «микрорайона Айнабулак - конечная» - улица Палладина - улица Жумабаева – далее по схеме;
- №120 – улица Павлодарская – до «микрорайона Айнабулак - конечная» – улица Палладина - улица Жумабаева - далее по схеме, в обратном направлении - улица Жумабаева – улица Палладина - до «микрорайона Айнабулак - конечная» - улица Павлодарская - далее по схеме;
- №80 – в северном направлении - улица Жумабаева – улица Палладина - улица Павлодарская до «микрорайона Айнабулак - конечная», в обратном направлении – начало движения с «микрорайона Айнабулак - конечная» - улица Палладина - улица Жумабаева – далее по схеме;
- №141 – в северном направлении – улица Жумабаева – улица Палладина – улица Павлодарская до «микрорайона Айнабулак - конечная», в обратном направлении – начало движения с «микрорайона Айнабулак - конечная» – улица Павлодарская - улица Палладина - улица Жумабаева – далее по схеме;
- №123 – в северном направлении – улица Жумабаева– улица Палладина - улица Павлодарская - далее по схеме, в обратном направлении – улица Павлодарская - улица Палладина – улица Жумабаева - далее по схеме;
- №13 – в северном направлении – улица Жумабаева – улица Палладина - улица Павлодарская – далее по схеме, в обратном направлении – улица Павлодарская - улица Палладина - улица Жумабаева – далее по схеме.