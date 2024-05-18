Проезд по одному из участков улицы ограничили в Алматы

В Жетысуском районе Алматы до 1 сентября перекрыто движение для автотранспорта в обе стороны по улице Макатаева от Жумабаева до Павлодарская. Временный объезд организован по улице Палладина, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате города сообщили, что ограничения обусловлены заменой тепломагистрали, отработавшей свой нормативный срок. В период проведения работ жителям будет сохранена подача горячего водоснабжения.

Кроме того, на вышеуказанный период внесены изменения в схемы движения 8 маршрутов общественного транспорта: