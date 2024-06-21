Проезд по двум улицам закроют в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы закроют проезд по двум улицам для проведения ремонтных работ на теплосетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», движение автотранспорта будет закрыто с 22:00 21 июня до 12:00 22 июня по улице Сатпаева от улицы Масанчи до проспекта Сейфуллина, а также с 22:00 21 июня до 12:00 23 июня по улице Наурызбай батыра от проспекта Абая до улицы Сатпаева.

Отмечается, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ по устранению выявленных в ходе гидравлических испытаний дефектов на тепловых сетях, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.

Ранее на три месяца закрыли движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе, по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской, по улице Спасская от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

Кроме того, на два месяца закрыли движение для автотранспорта на участке улицы Шопена от улицы Байкадамова до улицы Журавлева.