Проезд по двум улицам ограничат до 25 сентября в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проезд по двум улицам в Алмалинском районе Алматы закроют на время реконструкции теплосетей, передает корреспондент МИА «Казинформ»

С 12 августа по 25 сентября будет ограничено движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы по улице Досмухамедова (от улицы Жамбыла до улицы Шевченко) и по улице Шагабутдинова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Жамбыла).

Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности во время реконструкции магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названных уличных сегментов.

«Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в дома будет подаваться по временному трубопроводу. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда названных уличных участков», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Ранее сообщалось, что в Алматы до сентября частично ограничат движение по улице Розыбакиева , а также проезд по двум участкам улицы Уалиханова .