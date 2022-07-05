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Проезд открыт еще на 9 км трассы Атырау-Астрахань
5 Июля 2022 13:13

Проезд открыт еще на 9 км трассы Атырау-Астрахань

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Продолжаются полномасштабные строительные работы на автодороге республиканского значения Атырау-Астрахань, общая протяжённость которой составляет 277 км. Сейчас работы ведутся на 217 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Сегодня был открыт проезд ещё на 9 км (четвертый участок) трассы, на км 833-824. В целом проезд обеспечен на 69 км дороги, в ближайшее время планируется открыть проезд ещё на 25 км.

«В текущем дорожно-строительном сезоне планируется открыть движение на большей части трассы Атырау - Астрахань. Дефицита дорожных рабочих и спецтехники нет. На сегодняшний день строительные материалы поставляются в полном объёме», - проинформировали в НК «КазАвтоЖол» .

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