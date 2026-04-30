Проезд на самокатах и личных авто огранили в Алматы на БАО

Доехать до Большого Алматинского озера на электросамокате или личном транспорте до сих пор невозможно, передает агентство Kazinform.

По словам лесничего Медеуского филиала Большого Алматинского лесничества Мурата Рыскула, строгие ограничения на передвижение транспорта к Большому Алматинскому озеру действуют для безопасности самих туристов.

— Дорога к озеру проходит по сложному горному рельефу: крутые уклоны, ограниченная видимость, камнеопасные участки. При смешении разных видов транспорта резко возрастает риск аварий. Мы фиксируем случаи ДТП и травматизма, в том числе с участием туристов на арендованном электротранспорте, — сказал Мурат Рыскул на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Алматы.

По его словам, в ходе проверок выявляются и нарушения: туристы передвигаются на электробайках без сопровождения инструкторов, выезжают за пределы дороги, повреждая природный покров.

— Такие случаи не только опасны для самих людей, но и наносят вред экосистеме. Поэтому совместно с уполномоченными органами мы усилили контроль, ввели рейдовые мероприятия и дежурства. Это вынужденная мера, направленная исключительно на безопасность, — подчеркнул Мурат Рыскул.

В целом в национальном парке проводится комплексная работа для обеспечения безопасности. Маршруты патрулируют инспекторы, с туристами проводят разъяснительные беседы, устанавливаются аншлаги и указатели, налажено взаимодействие с экстренными службами.

Ранее сообщалось, что дорогу к БАО в Алматы отремонтируют в этом году.