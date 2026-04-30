    Проезд на самокатах и личных авто огранили в Алматы на БАО

    Доехать до Большого Алматинского озера на электросамокате или личном транспорте до сих пор невозможно, передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По словам лесничего Медеуского филиала Большого Алматинского лесничества Мурата Рыскула, строгие ограничения на передвижение транспорта к Большому Алматинскому озеру действуют для безопасности самих туристов.

    — Дорога к озеру проходит по сложному горному рельефу: крутые уклоны, ограниченная видимость, камнеопасные участки. При смешении разных видов транспорта резко возрастает риск аварий. Мы фиксируем случаи ДТП и травматизма, в том числе с участием туристов на арендованном электротранспорте, — сказал Мурат Рыскул на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Алматы.

    По его словам, в ходе проверок выявляются и нарушения: туристы передвигаются на электробайках без сопровождения инструкторов, выезжают за пределы дороги, повреждая природный покров.

    — Такие случаи не только опасны для самих людей, но и наносят вред экосистеме. Поэтому совместно с уполномоченными органами мы усилили контроль, ввели рейдовые мероприятия и дежурства. Это вынужденная мера, направленная исключительно на безопасность, — подчеркнул Мурат Рыскул.

    В целом в национальном парке проводится комплексная работа для обеспечения безопасности. Маршруты патрулируют инспекторы, с туристами проводят разъяснительные беседы, устанавливаются аншлаги и указатели, налажено взаимодействие с экстренными службами.

    Ранее сообщалось, что дорогу к БАО в Алматы отремонтируют в этом году.

    Альберт Ахметов
    Автор