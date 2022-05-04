4 Мая 2022 21:51

Проезд через мост закроют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на 10 дней закроют мост, соединяющий центр города и Рабочий поселок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в этом году завершается проект по ремонту моста. Начали его после появления глубокой трещины на путепроводе.

«Остались работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Конструкция деформационного шва выполнена в прошлом году согласно технической документации. Окончание работ проводилось при минусовой температуре, когда укладка асфальта запрещена. Приняли решение уложить временный слой из монолитного бетона с применением добавок. Это позволило возобновить движение на путепроводе», - пояснила пресс-секретарь отдела Асем Айтулова.

Работы в этом году начнут 10-го мая и обещают завершить 20-го. Все это время движение через мост будет закрыто. Жители Рабочего поселка будут добираться через объездную дорогу, изменится и маршрут городских автобусов.