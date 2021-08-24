Проезд через БАКАД обеспечат для жителей двух поселков в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть города Алматы, куда ежесуточно заезжают порядка 200 тысяч транспортных средств, в 2018 году начато строительство БАКАД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Протяженность БАКАД составляет 66 км. Дорога проходит по территории Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области, пересекает 7 основных выездных дорог из города Алматы: на Узынагаш, Бишкек, Нур-Султан, Комсомол, Капшагай, Кульжинской тракт и Талгарский тракт. Проектом предусмотрено строительство 7 транспортных развязок. Вдоль БАКАД в радиусе 1 км расположено порядка 57 населенных пунктов и садоводческих товариществ.

Акиматами Алматы и Алматинской области ведется реализация 6 радиальных дорог (Абая, Рыскулова, Акын Сара, Саина, Тлендиева, Северное полукольцо), что обеспечит выход на БАКАД со стороны г.Алматы.

Жители сел Кызылту 1, 2 и Бейбитшилик Талгарского района Алматинской области изъявили желание оставить дорогу в одном уровне. Учитывая, что БАКАД является высокоскоростной автомагистралью с шестиполосным движением, не допускается устройство пересечений в одном уровне в соответствии со СНиП 3.03-09-2006г. «Автомобильные дороги». В связи с чем, 19 августа текущего года заместитель акима Талгарского района Толкынов Е. и представители подрядной организации «Аларко – Макйол – СК» провели разъяснительные работы с населением по обеспечению местного проезда для жителей села Бейбитшилик и Кызыл-Ту.

Жителям п. Бейбитшилик был предложен вариант строительства местного проезда к селу Кызыл-Ту 2 по территории агрофирмы Байсерке-Агро (ведется изъятие земель) протяженностью 2 км (стоимость – 177 млн. тг). Далее пересечение через БАКАД будет осуществлено через построенный тоннель с двухполосным движением под дорогой БАКАД (габариты: ширина 12,4 м х высота 5,5 м), где предусмотрены обустроенные пешеходные тротуары, обеспеченные уличным освещением.

В дальнейшем по предложенному маршруту местного проезда протяженностью 4 км транспортные средства могут выехать на БАКАД через транспортную развязку на Кульжинском тракте.

Ориентировочное расстояние составит 6 км.