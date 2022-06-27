Проекты в сфере оборонной промышленности намерена реализовать турецкая компания в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с текущей деятельностью компании Koç Holding, а также планами по реализации совместных проектов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил Али Коч, турецкий холдинг намерен реализовать ряд проектов в сфере оборонной промышленности и сельском хозяйстве.

Глава государства отметив, что сотрудничество с Турцией имеет для нашей страны особое значение, заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.



