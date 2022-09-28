Проекты в сферах искусственного интеллекта намерен реализовывать Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с операционным директором компании G42 Мансуром Ибрагимом Аль Мансури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

Во время беседы речь шла о расширении сотрудничества в области информационных технологий и цифровой безопасности.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах G42 по реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, анализа больших данных и облачной инфраструктуры.

Глава государства отметил, что для нашей страны имеет стратегическую важность развитие человеческого капитала в сферах искусственного интеллекта и IT.

Фото: t.me/bort_01







