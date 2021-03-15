Проекты по улучшению качества человеческих ресурсов представило Агентство по делам госслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Концепции развития государственного управления будут усовершенствованы механизмы по поиску и привлечению талантов на государственную службу на страновом уровне. Об этом заявила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимо отметить, что Агентством по делам государственной службы для решения задачи по улучшению качества человеческих ресурсов и профессионализации государственного аппарата на текущий момент идентифицированы 14 проектов, ведутся работы по определению их содержания, сроков и необходимому финансированию.

«Первый проект – система раскрытия и взращивания талантов на страновом уровне для госслужбы. Второй - внедрение «позиционной» модели государственной службы с соблюдением принципа меритократии. В этом ключе «позиционная модель» означает то, что госслужащих будут отбирать не только внутри, но и со стороны. Если есть молодежь, которая не на государственной службе, но получили хорошее образование, компетенции, для таких людей государственная служба будет открытой», - прокомментировала глава ведомства.

Следующий проект - внедрение кадровой стратегии и кадрового планирования государственного органа на принципах инклюзивности и гибкости.

«Не будем набирать только изнутри, люди из различных сфер будут задействованы. В большинстве случаев на государственной службе не хватает конкретных отраслевых специалистов. Чтобы решить эту проблему, принцип будет внедряться. Четвертый проект - автоматизация кадрового делопроизводства. Следующий - совершенствование процедур отбора с акцентом на профессиональные и личностные компетенции кандидатов. Шестой пункт - внедрение метода ассессмент-центра для оценки компетенций кандидатов на отдельные политические должности. Речь идет о вице-министрах, заместителях акимов областей, районов. На самом деле эти люди должны отвечать определенным квалификационным требованиям. Ассессмент-центр нужен, чтобы понять, как себя они ведут в различных ситуациях и как умеют работать с населением», - пояснила Анар Жаилганова.

По ее словам, в стенах Агентства проводятся курсы «Руководитель новой формации», где обучают тому, как вести правильные коммуникации, работать с населением, каким должен быть трансформационный лидер, отвечающий современным вызовам.

«Седьмой проект - совершенствование системы оценки эффективности госслужащих на основе новых ценностей. Восьмой проект - применение в цифровом режиме метода этической оценки персонала «360 градусов». Также мы будем рассматривать вопрос введения института контрактных служащих, пересмотра социального пакета госслужащих. Одиннадцатый проект – система непрерывного повышения знаний, навыков и умений в тесной взаимосвязи с потребностями государственных органов. В зависимости от потребностей госоргана будем готовить государственных служащих в стенах Агентства по государственной службе», - отметила Анар Жаилганова.

Ведомством также рассматривается развитие института трансформационных лидеров, распространение практики прохождения стажировок госслужащих в квазигосударственных, частных и международных организациях, внедрение механизмов поощрения инициатив и рационализаторских предложений.

«В рамках реализации Концепции будут усовершенствованы механизмы по поиску и привлечению талантов на государственную службу на страновом уровне. Кроме того, будет продолжена работа по дальнейшей систематизации отбора в Президентский молодежный кадровый резерв для привлечения талантливой молодежи и повышения потенциала госаппарата. В частности, в текущем году состоится второй набор в Президентский резерв», - добавила председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.