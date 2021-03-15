Проекты по улучшению качества человеческих ресурсов представило Агентство по делам госслужбы
Необходимо отметить, что Агентством по делам государственной службы для решения задачи по улучшению качества человеческих ресурсов и профессионализации государственного аппарата на текущий момент идентифицированы 14 проектов, ведутся работы по определению их содержания, сроков и необходимому финансированию.
«Первый проект – система раскрытия и взращивания талантов на страновом уровне для госслужбы. Второй - внедрение «позиционной» модели государственной службы с соблюдением принципа меритократии. В этом ключе «позиционная модель» означает то, что госслужащих будут отбирать не только внутри, но и со стороны. Если есть молодежь, которая не на государственной службе, но получили хорошее образование, компетенции, для таких людей государственная служба будет открытой», - прокомментировала глава ведомства.
Следующий проект - внедрение кадровой стратегии и кадрового планирования государственного органа на принципах инклюзивности и гибкости.
«Не будем набирать только изнутри, люди из различных сфер будут задействованы. В большинстве случаев на государственной службе не хватает конкретных отраслевых специалистов. Чтобы решить эту проблему, принцип будет внедряться. Четвертый проект - автоматизация кадрового делопроизводства. Следующий - совершенствование процедур отбора с акцентом на профессиональные и личностные компетенции кандидатов. Шестой пункт - внедрение метода ассессмент-центра для оценки компетенций кандидатов на отдельные политические должности. Речь идет о вице-министрах, заместителях акимов областей, районов. На самом деле эти люди должны отвечать определенным квалификационным требованиям. Ассессмент-центр нужен, чтобы понять, как себя они ведут в различных ситуациях и как умеют работать с населением», - пояснила Анар Жаилганова.
По ее словам, в стенах Агентства проводятся курсы «Руководитель новой формации», где обучают тому, как вести правильные коммуникации, работать с населением, каким должен быть трансформационный лидер, отвечающий современным вызовам.
«Седьмой проект - совершенствование системы оценки эффективности госслужащих на основе новых ценностей. Восьмой проект - применение в цифровом режиме метода этической оценки персонала «360 градусов». Также мы будем рассматривать вопрос введения института контрактных служащих, пересмотра социального пакета госслужащих. Одиннадцатый проект – система непрерывного повышения знаний, навыков и умений в тесной взаимосвязи с потребностями государственных органов. В зависимости от потребностей госоргана будем готовить государственных служащих в стенах Агентства по государственной службе», - отметила Анар Жаилганова.
Ведомством также рассматривается развитие института трансформационных лидеров, распространение практики прохождения стажировок госслужащих в квазигосударственных, частных и международных организациях, внедрение механизмов поощрения инициатив и рационализаторских предложений.
«В рамках реализации Концепции будут усовершенствованы механизмы по поиску и привлечению талантов на государственную службу на страновом уровне. Кроме того, будет продолжена работа по дальнейшей систематизации отбора в Президентский молодежный кадровый резерв для привлечения талантливой молодежи и повышения потенциала госаппарата. В частности, в текущем году состоится второй набор в Президентский резерв», - добавила председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.