Проекты по строительству 12 школ и шести детсадов реализуются в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжается реализация проектов по строительству 12 школ и 6 детских садов. Об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области Канат Дузелбаев.

Акмолинская область состоит из 17 районов, трех городов областного и восьми городов районного значения. По словам К. Дузелбаева, в минувшем году объем производства промышленной продукции в регионе составил 1,1 трлн тенге.

«За период реализации Карты индустриализации было реализовано 112 проектов на 428,8 млрд тенге, создано 11 тысяч рабочих мест. В 2021 году в рамках ГПИИР введено в эксплуатацию 9 проектов на 88,6 млрд тенге и создано 564 новых рабочих места», - поделился спикер.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в регионе составил 745,5 млрд тенге. Количество действующих субъектов МСБ - 48,5 тысяч единиц, что на 4,3% выше показателя 2020 года.

«На реализацию программы «Дорожная карта бизнеса-2025» в 2021 году выделено 7,2 млрд тенге, в том числе на субсидирование процентной ставки по кредитам – 4,3 млрд тенге, частичное гарантирование – 1,3 млрд тенге, гранты – 110 млн тенге, государственные гранты молодым предпринимателям – 60 млн тенге, подведение недостающей инфраструктуры к объектам МСБ – 1,4 млрд тенге», - отметил К. Дузелбаев.

Объем строительных работ в Акмолинской области составил 198,4 млрд тенге

или 115,8% к показателю 2020 года. Введено 600,1 тысяч квадратных метров жилья.

Как отметил спикер, среднемесячная номинальная заработная плата в регионе за январь-сентябрь 2021 года составила 195,4 тысячи тенге, что на 19,9% выше уровня 2020 года. Индекс потребительских цен - 108,9%, в том числе продовольственные товары – 110,9%.

«На 1 января 2022 года освоено 418,8 млрд тенге или 98,7% к плану финансирования. В государственный бюджет поступило 255,6 млрд тенге налогов и других обязательных платежей или 103,8% к прогнозу», - добавил руководитель управления.

Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет детским дошкольным образованием в регионе составил 100%. В 2021 году введены в эксплуатацию две школы в селах Раздольное и Арайлы Целиноградского района, две пристройки к учебным корпусам школ №1 и №4 в городе Кокшетау, а также приобретена модульная школа в селе Тонкерис Целиноградского района.

Продолжается реализация проектов по строительству 12 школ в Аршалынском, Биржан сал, Сандыктауском, Целиноградском районах, городах Степногорске, Косшы и Кокшетау, а также шести детских садов в Целиноградском районе, городах Косшы и Кокшетау и пристройки к школе №4 в Аккольском районе, специальной школе-интернату №4 областного центра.

«В здравоохранении введена врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в селе Караоткель Целиноградского района. На стадии завершения строительство поликлиники на 100 посещений в смену в городе Косшы. Продолжается строительство Центра первичной медико-санитарной помощи на 50 посещений в селе Коянды Целиноградского района», - резюмировал К. Дузелбаев.

Ранее сообщалось, что свыше 17 тысяч новых рабочих мест предстоит создать в Акмолинской области.