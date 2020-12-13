Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Проекты по реконструкции объектов культуры реализуются в Акмолинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Декабря 2020, 16:56
Проекты по реконструкции объектов культуры реализуются в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Развитие культуры является важнейшим направлением повышения инвестиционной и социальной направленности региона. В связи с этим, государство активно поддерживает культурные объекты области через республиканские программы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

В этом году открылись библиотеки в селе Амангельды Аккольского района и в селе Караоткель Целиноградского района. Стали действовать клубы в населенных пунктах района Биржан сал, ауле Алга и в селе Талапкер пристоличного региона. В результате, в области функционирует 625 государственных учреждений культуры и 21 государственных архивов, проинформировали в пресс-службе управления культуры, архивов и документации.

В рамках программы «Дорожная карта занятости» на днях завершился текущий ремонт сельских домов культуры в трех селах Сандыктауского района. Здесь проведена большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, дающая уникальную возможность вдохнуть новую жизнь в сельские центры культуры. Проведены ремонтные работы по замене системы отопления, кровли, полов, стен, фасада, электропроводки, частичной замене оконных коробок, установке пожарной сигнализации, а также внутренние отделочные работы.

«Ремонт сельских домов культуры – это начало новой страницы в истории родного края для наших жителей. Это значит, что культура на селе станет динамично развиваться, будут укрепляться традиции, внедряться новые формы работы. Сегодня дома культуры являются культурным центром села, где помимо праздничных мероприятий для детей, подростков, взрослых жителей ежедневно работают творческие кружки, там же расположена сельская библиотека. Поэтому, все жители с большим нетерпением ждали начала ремонтных работ», - сообщил аким района Аскарбек Уисимбаев.

В этом году в регионе по объектам культуры и архивов в рамках «Дорожной карты занятости» реализуется 38 проектов. В их числе - капитальный ремонт 8 объектов, текущий ремонт 29 объектов и реконструкция кровли ДК «Окжетпес» в Бурабайском районе.

photo

photo

photo


Акмолинская область   Строительство   Программа развития регионов-2020   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана