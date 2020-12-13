Проекты по реконструкции объектов культуры реализуются в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Развитие культуры является важнейшим направлением повышения инвестиционной и социальной направленности региона. В связи с этим, государство активно поддерживает культурные объекты области через республиканские программы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

В этом году открылись библиотеки в селе Амангельды Аккольского района и в селе Караоткель Целиноградского района. Стали действовать клубы в населенных пунктах района Биржан сал, ауле Алга и в селе Талапкер пристоличного региона. В результате, в области функционирует 625 государственных учреждений культуры и 21 государственных архивов, проинформировали в пресс-службе управления культуры, архивов и документации.

В рамках программы «Дорожная карта занятости» на днях завершился текущий ремонт сельских домов культуры в трех селах Сандыктауского района. Здесь проведена большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, дающая уникальную возможность вдохнуть новую жизнь в сельские центры культуры. Проведены ремонтные работы по замене системы отопления, кровли, полов, стен, фасада, электропроводки, частичной замене оконных коробок, установке пожарной сигнализации, а также внутренние отделочные работы.

«Ремонт сельских домов культуры – это начало новой страницы в истории родного края для наших жителей. Это значит, что культура на селе станет динамично развиваться, будут укрепляться традиции, внедряться новые формы работы. Сегодня дома культуры являются культурным центром села, где помимо праздничных мероприятий для детей, подростков, взрослых жителей ежедневно работают творческие кружки, там же расположена сельская библиотека. Поэтому, все жители с большим нетерпением ждали начала ремонтных работ», - сообщил аким района Аскарбек Уисимбаев.

В этом году в регионе по объектам культуры и архивов в рамках «Дорожной карты занятости» реализуется 38 проектов. В их числе - капитальный ремонт 8 объектов, текущий ремонт 29 объектов и реконструкция кровли ДК «Окжетпес» в Бурабайском районе.