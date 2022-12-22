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Проекты на 9 млрд тенге запустили в индустриальной зоне Алматы

22 Декабря 2022, 18:35
Проекты на 9 млрд тенге запустили в индустриальной зоне Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года в индустриальной зоне запущено шесть проектов на сумму 9 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель акима города Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Замакима отметил, что в городе активно развиваются промышленные парки для малых и средних индустриальных предприятий.

«Для стимулирования развития производств на территориях малых промпарков уже внедрен новый льготный кредитный продукт - промышленная ипотека. Данный продукт позволяет в качестве обеспечения займа использовать приобретаемые площади МПП, что существенно снизит залоговую нагрузку на предпринимателей», – сказал Алишер Абдыкадыров.

В этом году запущено три малых промышленных парка с объемом инвестиций 1,4 млрд тенге и созданием 220 рабочих мест.

Кроме того, спикер добавил, что с начала года обрабатывающая промышленность выросла на 14,8%. Обеспечен рост машиностроения на 55,5%, легкой промышленности на 28%, продуктов питания на 9,5%.

За последние три года среднегодовой рост машиностроения составил 61,8%. При этом доля машиностроения в обрабатывающей промышленности выросла до 40,8% за счет роста автомобилестроения.


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