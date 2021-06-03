Проекты на $200 млн в АПК реализуют инвесторы из Нидерландов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Делегация руководителей нидерландских компаний в области агропромышленного комплекса прибыла с рабочим визитом в Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «KAZAKH INVEST».

За неделю инвесторы планируют принять участие в совместном круглом столе, подписать ряд коммерческих документов по реализации новых инвестиционных проектов, а также ознакомиться с инвестиционными возможностями регионов.

В состав делегации вошли руководители таких крупных нидерландских компаний в области производства теплиц пятого и шестого поколений, как «Food Ventures» , «KUBO», «Van Der Hoeven», «Certhon», «Gakon», «Dalsem» и др. А также производители современного сельхоз оборудования компаний «Hoogendoorn», «Svensson», «Gakon», «Priva» и средств биологической защиты растений «Koppert Biological Systems», лидеры производства семян «Solynta», «Rijk Zwaan» и руководители ассоциаций «Dutch Greenhouse Delta» и «HVA International».

Так, в рамках рабочей поездки состоялся казахстанско-нидерландский круглый стол с участием представителей бизнеса двух стран. В ходе мероприятия нидерландские компании поделились своим видением развития современного агропромышленного комплекса, перехода к устойчивому сельскому хозяйству и внедрения новых селекционных решений с использованием передовых цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта и технологии Big Data.

Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов Аскар Жумагалиев подчеркнул важную роль дружеских взаимоотношений между странами, которая стала основой доверительных контактов, как в сфере политики, так и в экономической кооперации. Также глава дипмиссии отметил роль АО «НК «KAZAKH INVEST» во взаимодействиях с иностранными компаниями.

По его словам, в рамках визита было подписано 6 меморандумов с общей суммой более 200 млн евро или более 100 млрд тенге.

«Со стороны АО «НК «KAZAKH INVEST» совместно с посольством РК в Королевстве Нидерландов продолжается системная работа по развитию и укреплению инвестиционного сотрудничества. Так, помимо энергетического сектора, основным драйвером в данном направлении призван стать агропромышленный сектор. Нидерландские компании интересны нам как с точки зрения вложения прямых инвестиций, так и с точки зрения трансферта передовых технологий, а также успешного сотрудничества государства, бизнеса, науки и образования»,- добавил председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов.

Кроме того, при поддержке KAZAKH INVEST организованы встречи с ответственными представителями МИИР РК, НУХ «Байтерек», ФНБ «Самрук-Казына» и МФЦА.

Стоит отметить, что недельная программа визита нидерландской агропромышленной делегации включает в себя посещение Алматинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, где планируется организация встреч с руководителями регионов и представителями регионального бизнес-сообщества с целью обсуждения деталей реализации проектов.

Так, в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область состоится закладка камня нового проекта по строительству тепличного комплекса с участием нидерландской компанией «Van Der Hoeven». Объем инвестиций в проект составит $35 млн. Организаторами визита нидерландских компаний в Казахстан выступили Министерство иностранных дел РК, посольство Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов и АО «НК «KAZAKH INVEST».

