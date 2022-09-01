Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Проекты ГЧП стали кормушкой для недобросовестных чиновников – Президент РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Сентября 2022, 12:47
Проекты ГЧП стали кормушкой для недобросовестных чиновников – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять новый закон в части повышения прозрачности проектов ГЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует перейти на новую модель ГЧП. Сегодня многие проекты ГЧП стали кормушкой для недобросовестных предпринимателей и чиновников. Контракты в этой сфере должны быть прозрачными и заключаться на конкурсной основе. Для повышения эффективности данного механизма нужно принять новый закон», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании.

Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.


Кадр из видео





Президент Казахстана   Другие государственные органы   Послание Президента РК-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области