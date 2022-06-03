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Проектирование застроек нужно обсуждать с жителями – Правительство РК
3 Июня 2022 19:46

Проектирование застроек нужно обсуждать с жителями – Правительство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Существующий механизм проектирования градостроительства разъяснил Премьер-Министр РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день проектирование градостроительных проектов и объектов строительства относятся к услугам и работам, приобретение которых регулируются нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», на которых могут принять участие представители проектных организаций», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его мнению, к обсуждению проектов градостроительства нужно привлекать местных жителей.

«Поскольку задание на проектирование определяется акиматом, считаем необходимым проводить обсуждения с жителями до его утверждения», - считает Р. Скляр.

«Для рассмотрения и принятия решения по разрабатываемым градостроительным проектам и проектам строительства акиматы могут создавать консультативно-совещательные органы, в которых могут обсуждаться различного рода градостроительные, архитектурные или строительные решения», - добавил зампремьера.


Автор:
Корреспондент

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