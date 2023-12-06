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    17:38, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Проекты комфортных школ приводят в соответствие с проектным заданием

    Комфортная школа
    Фото: primeminister.kz

    В Казахстане разработаны проекты, которые можно использовать при строительстве школ в сейсмических и климатических зонах. Об этом сообщили в АО «Samruk-Kazyna Construction», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В АО «Samruk-Kazyna Construction» отмечают, что информация о неподготовленности проектного задания национального проекта «Комфортная школа» не соответствует действительности.

    - Проектное задание утверждено постановлением Правительства РК от 12 января 2023 года. В обновленном постановлении правительства по реализации национального проекта внесен ряд изменений в проектное задание. Поэтому ведется соответствующая работа по приведению в соответствие с ним проектов комфортных школ. На сегодняшний день по трем сейсмическим и двум климатическим зонам разработан 31 проект многоразового использования и 6 самостоятельных проектов. Планируется, что готовая проектно-сметная документация выйдет из экспертизы до конца года. Эти проекты могут быть использованы в будущем для строительства других образовательных объектов, - говорится в ответе компании запрос корреспондента агентства.

    Теги:
    Правительство РК Инфраструктурные проекты Строительство школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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