Проекты комфортных школ приводят в соответствие с проектным заданием

В Казахстане разработаны проекты, которые можно использовать при строительстве школ в сейсмических и климатических зонах. Об этом сообщили в АО «Samruk-Kazyna Construction», передает корреспондент агентства Kazinform.

В АО «Samruk-Kazyna Construction» отмечают, что информация о неподготовленности проектного задания национального проекта «Комфортная школа» не соответствует действительности.

- Проектное задание утверждено постановлением Правительства РК от 12 января 2023 года. В обновленном постановлении правительства по реализации национального проекта внесен ряд изменений в проектное задание. Поэтому ведется соответствующая работа по приведению в соответствие с ним проектов комфортных школ. На сегодняшний день по трем сейсмическим и двум климатическим зонам разработан 31 проект многоразового использования и 6 самостоятельных проектов. Планируется, что готовая проектно-сметная документация выйдет из экспертизы до конца года. Эти проекты могут быть использованы в будущем для строительства других образовательных объектов, - говорится в ответе компании запрос корреспондента агентства.