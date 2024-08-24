Проекты акмолинских предпринимателей будет продвигать РПП

Выставка «Одно село — один продукт», направленная на поддержку сельского предпринимательства, проводится уже второй год. Свою продукцию на ней представили порядка сорока участников из разных городов, по итогам были отобраны десять проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на региональную палату предпринимателей (РПП) Акмолинской области.

«Одно село — один продукт» — проект, направленный на поиск уникальной продукции в регионе, развитие производства местных товаров и услуг, создание объединений производителей, использующих только местное сырье.

Фото: акимат Акмолинской области

Свою продукцию на выставке представили порядка сорока участников из городов Кокшетау, Косшы, Степногорска, Атбасарского, Бурабайского, Егиндыкольского, Целиноградского районов. Спектр представленных проектов достаточно широк: производство хлебобулочных, мясо-молочных изделий, полуфабрикатов, биогумуса, ювелирных изделий, мебельной продукции, выращивание перепелов, и многое другое.

— Выставка «Одно село — один продукт», направленная на поддержку сельского предпринимательства, проводится уже второй год. Уверен, у каждого населенного пункта есть свое конкурентное преимущество, и используя местное сырье, местные компетенции, у каждого участника выставки сегодня появилась возможность достойно представить свою продукцию, — сказал замакима области Ернар Жаркешов.

В ходе выставки проекты оценивала рабочая группа, в которую вошли представители госорганов, РПП, общественных объединений. По итогам были отобраны десять проектов для участия в дальнейших этапах.

Фото: акимат Акмолинской области

Среди них: Роза Гатагажева, представившая производство ингушской халвы (г. Кокшетау), Бауржан Жалгасбаев — производство различных видов жента (Целиноградский район), Аскар Акполатов — продукция из перепелов (г. Косшы), Гульжан Болпанова — производство меда, чая из сборных трав (Бурабайский район), Карина Гаспарян — мясная продукция (г. Кокшетау), Совет Есхожин — изготовление готовых завтраков (г. Косшы), Валентина Кляус — изготовление свечей, мыла ручной работы (г. Кокшетау), Нагима Умышева — изготовление хозяйственного мыла (г. Кокшетау), Данияр Бисарин — кожаные и деревянные изделия ручной работы (Атбасарский район), Айжамал Шакирова — производство комбикормов (Аршалынский район).

Фото: акимат Акмолинской области