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Проект «Земля по закону» запустили в Жетысуской области

2 Марта 2023, 22:30
Проект «Земля по закону» запустили в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Жетысуской области совместно с акиматом региона начата работа по реализации проекта «Земля по закону», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель прокурора Жетысуской области Сериккали Кушалиев на презентации проекта заявил, что в прошлом году в регионе возникли проблемные вопросы в земельной сфере, связанные с нехваткой пастбищ, доступности земли населению и прозрачности процедуры конкурсов.

«Для нашей области, имеющей аграрную специализацию, решение указанных вопросов является приоритетом», - сказал он.

Сериккали Кушалиев заметил, что все этапы по распределению, освоению и возврату земель имеют многочисленные проблемы, которые затрагивают интересы неограниченного круга лиц. Имеющиеся барьеры и отсутствие прозрачности этих процедур вызывают недовольство среди населения и приводит к социальному напряжению.

«Действующими правилами конкурсы по предоставлению земель осуществляется в бумажном формате, где решения принимается в ручном режиме. Это создает коррупционные риски. Также одним из основных критериев помимо приоритета местных жителей является бизнес-план с большим прогнозным объемом инвестиций. Таким образом, для получения земель достаточно предоставить «красиво оформленный бизнес-план». На практике недобросовестные участники конкурсов предоставляют «надутые» и ничем не подтверждаемые бизнес-планы и забирают большие площади земельных участков, в дальнейшем их не осваивают. В лучшем случае, предоставляют их в субаренду. К примеру, лишь в нашей области выявлено 1,4 млн га неиспользуемых сельхозземель (за период 2019-2022 годов). При этом возврат неиспользуемых земель в государственный земельный фонд это затяжной процесс, который занимает более одного года. В этой связи, в рамках реализации проекта «земля по закону», предлагаем пересмотреть действующую модель предоставления земель с установлением конкретных критериев и в целях исключения коррупционных рисков цифровизировать процесс ее распределения», - сказал заместитель прокурора.

Сейчас разрабатывается пилотный проект информационной системы, в которую планируется интегрировать действующие базы министерств юстиции, финансов, сельского хозяйства, труда и социальной защиты, в котором будут учтены приведенные выше критерий.


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