Проект Закона «О статусе педагога» разрабатывает МОН по поручению Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства МОН РК разрабатывает проекты Законов РК «О статусе педагога», о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам снижения нагрузки на ученика и учителя. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в Facebook.

Создана рабочая группа по разработке данных законопроектов.

«Приглашаем педагогов школ, колледжей, ВУЗов, представителей госорганов, родителей принять активное участие в обсуждении разрабатываемых проектов законов - МОН РК приглашает всех заинтересованных граждан и юридических лиц», - говорится в сообщении.

После разработки проектов законов, министерство планирует организовать повсеместно во всех регионах встречи членов рабочей группы с педагогической и родительской общественностью с целью обсуждения данных законопроектов.

Свои предложения в данные законопроекты ведомство просит направлять на электронный адрес bilimdiel.project@mail.ru

Предложения будут размещаться на сайте edu.gov.kz, в рубрике «Обсуждаем проект Закона «О статусе педагога» на электронном ресурсе bilimdinews.kz и в печатной республиканской образовательной газете «Білімді ел».