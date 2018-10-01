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Проект Закона «О статусе педагога» разрабатывает МОН по поручению Президента РК

22 Октября 2018 07:37 96
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Проект Закона «О статусе педагога» разрабатывает МОН по поручению Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства МОН РК разрабатывает проекты Законов РК «О статусе педагога», о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам снижения нагрузки на ученика и учителя. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в Facebook.

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Создана рабочая группа по разработке данных законопроектов.

«Приглашаем педагогов школ, колледжей, ВУЗов, представителей госорганов, родителей принять активное участие в обсуждении разрабатываемых проектов законов - МОН РК приглашает всех заинтересованных граждан и юридических лиц», - говорится в сообщении.

После разработки проектов законов, министерство планирует организовать повсеместно во всех регионах встречи членов рабочей группы с педагогической и родительской общественностью с целью обсуждения данных законопроектов.

Свои предложения в данные законопроекты ведомство просит направлять на электронный адрес bilimdiel.project@mail.ru

Предложения будут размещаться на сайте edu.gov.kz, в рубрике «Обсуждаем проект Закона «О статусе педагога» на электронном ресурсе bilimdinews.kz и в печатной республиканской образовательной газете «Білімді ел».

 

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Ключевые слова: Образование, Правительство РК, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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