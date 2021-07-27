Проект «Восточный Казахстан – территория без конфликтов» реализуется в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости РК деятельность Ассамблеи народа Казахстана в ВКО, Домов дружбы и этнокультурных объединений направлена на работу по разъяснению принципов государственной политики на новом этапе развития идентичности и единства. Об этом рассказала директор Дома дружбы города Семей Надежда Шарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Единство нации – в ее многообразии. Сегодня это актуально, как никогда. В Восточно-Казахстанской области в мире и согласии проживают 105 этносов. Каждая из них вносит свой вклад в развитие региона. В год 30-летия Независимости РК деятельность Ассамблеи народа Казахстана в ВКО, Домов дружбы и этнокультурных объединений направлена на работу по разъяснению принципов государственной политики на новом этапе развития идентичности и единства, обозначенных на 29 сессии Ассамблеи», - отметила Надежда Шарова.

По ее словам, общая история объединила различные этносы на казахской земле.

«Все 13 Домов дружбы сегодня работают над одним проектом «Восточный Казахстан – территория без конфликтов». Основной акцент в работе смещен на укрепление казахстанской идентичности, организацию диалога различными слоями населения. На это направлена деятельность всех институтов Ассамблеи – 284 советов общественного согласия и Советов матерей. Продолжается работа по развитию волонтерства, благотворительности, укреплению духовного единства и общенационального согласия, внедряется новая онлайн-форма взаимодействия и объединяются в реализации проектов. Одним из основных направлений нашей работы является усиление объединяющей роли казахского языка. Открыт кабинет изучения ситуативного казахского языка. Советы общественного согласия совместно с представителями власти обсуждают решение проблемных вопросов населения, принимают меры по урегулированию разногласий и споров», - рассказала директор Дома дружбы в Семее.

Надежда Шарова проинформировала о том, что ко Дню благодарности в рамках «30 добрых дел» оказана помощь для 2263 человек на сумму более 171 млн тенге.