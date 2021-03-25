Проект в поддержку бездомных животных стартовал в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовал проект «Birgemiz: Ayala», целью которого является развитие волонтерских инициатив и проектов, направленных на формирование ответственного отношения к животным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила менеджер проектов ОФ «Лига волонтеров Казахстана» Альфия Хайбулина, сегодня бездомных животных с каждым днем становится все больше.

«В крупных мегаполисах их количество может достигать уже тысячи. Кто-то из них уже родился бездомным, кто-то потерялся, а кого-то выгнали «добрые хозяева». Во многих городах существуют приюты для бездомных животных, но их слишком мало, они переполнены, и кроме этого нуждаются в кормах, лекарствах, финансовой и информационной поддержке. Им требуются не только средства, но и неравнодушные люди, волонтеры, готовые оказать помощь приютам и бездомным животным», - говорит она.

В рамках проекта планируется организация работы службы для бездомных и потерянных животных на территории города Нур-Султан, обучение волонтеров базовому содержанию, уходу и своевременному оказанию помощи животным, ветеринарии, кинологии, зоопсихологии, помощь приютам животных, развитие и популяризация зооволонтерства, а также формирование сборника лучших практик.

Кроме того, будет проведен конкурс малых грантов, где будет разыграно 5 грантов по 500 тысяч тенге каждый. Это станет стимулом волонтерской деятельности и поддержкой гражданских инициатив.

В течение реализации проекта «Birgemiz: Ayala» будет проходить прием предложений по формированию ответственного отношения к животным. По итогам проекта, учитывая все обращения и пожелания жителей страны, будут разработаны рекомендации по формированию у населения ответственного отношения к животным и направлены в уполномоченные органы.

Проект «Birgemiz: Ayala» реализуется в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Реализует проект общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана».