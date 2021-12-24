Проект «Ұлттық рухани жаңғыру»: возможности для молодежи, национальный код и культурная модернизация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев 13 октября текущего года подписал Указ об утверждении перечня Национальных проектов. На его основе было определено 10 Национальных проектов. Один из них – проект «Ұлттық рухани жаңғыру», рассчитанный на 2021-2025 годы. Среди задач этого проекта развитие интеллектуального потенциала, создание условий для развития казахского языка, открытие новых возможностей для молодежи. О целях и задачах Национального проекта и его направлениях, механизмах реализации можно узнать из материала аналитика МИА «Казинформ».

Проект «Ұлттық рухани жаңғыру» включает 3 направления, 7 задач, 21 показатель и 66 масштабных мероприятий. Основная цель проекта – сохранение Национального кода, модернизация культурного единства, повышение общественной культуры и вкусов путем пропаганды национальных ценностей и традиций. Кроме того, предусматривается открытие новых возможностей для молодежи, поддержка различных молодежных инициатив.

На реализацию проекта планируется израсходовать 119 миллиардов тенге

На пресс-конференции, прошедшей в октябре текущего года в Службе центральных коммуникаций, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева сообщила, что на реализацию проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» будет израсходовано 119 миллиардов тенге, из них 110 миллиардов тенге - из республиканского бюджета, 9 миллиардов тенге - из местных бюджетов. В 2021 году планируется израсходовать 27 797 417 тысяч тенге, в 2022 году - 26 695 141 тысяч тенге, в 2023 году - 23 416 984 тысяч тенге, в 2024 году - 20 781 813 тысяч тенге, в 2025 году - 20 683 911 тысяч тенге.

«В действительности, это вложение инвестиций в сознание людей, их возврат будет виден во всех сферах жизни общества, а именно, в экономике, социальной сфере, культуре, образовании. Каждый тенге подсчитан специалистами, каждый проект прошел финансовую экспертизу. Наряду с этим, реализация этих проектов будет на постоянном контроле», – сказала Аида Балаева.

Первое направление – продвижение ценностей «Рухани жаңғыру»

Это направление подразумевает повышение интеллектуального потенциала страны и статуса государственного языка. Оно будет реализовано путем увеличения качественного контента. По данному направлению планируется провести 38 проектов. Их конечная цель – поддержка и развитие национального творчества и интеллектуального потенциала. Для этого предусмотрен ряд масштабных мероприятий. В частности, разработка инновационных IT-продуктов для обучения государственному языку, озвучка на казахском языке популярных анимационных и познавательных каналов, внесение изменений в программу среднего образования в части обучения языкам, подготовка учебников на казахском языке для организаций технического и профессионального образования.

«Сохранение нации» означает сохранение языка и его развитие. Одним словом, наша цель – максимально расширить казахскоязычную среду в обществе, сделать казахский язык не только бытовым языком, но и языком науки и образования, бизнеса и социума», – сказал Аида Балаева на пресс-конференции.

Второе направление – «Ел рухы»

Данное направление включает в себя повышение доступности услуг в сфере культуры, в том числе продвижение отечественной продукции за рубежом. Для этого планируется к 2025 году достичь 5 конкретных результатов, организовать 13 крупных мероприятий. В том числе, охватить 92,5% населения сельских и отдаленных населенных пунктов услугами в сфере культуры путем строительства новых объектов культуры. В целом, планируется повысить посещаемость объектов культуры в два раза, а уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры - на 75%. Для этого будет построено 250 новых объектов культуры и капитально отремонтировано 1 200 действующих объектов. Также, путем прямой поддержки творческого потенциала страны, будет создана система пополнения отечественной культурной продукции. В том числе, планируется увеличить долю отечественных фильмов в кинопрокате до 25%, выпустить около 40 анимационных фильмов на базе творческого объединения «Казаханимация». Оно будет создано заново. Также будет оказана поддержка 150 проектам талантливых людей в сфере творчества.

Третье направление бағыт – «Тәуелсіздік ұрпақтары»

Это направление Национального проекта будет посвящено молодежи. До 2025 года планируется обеспечить молодежь качественным и доступным образованием, работой и жильем. Наряду с этим, предусмотрено создание правовых условий для всестороннего развития молодежи, ее духовного совершенствования, сохранения гуманитарных и семейных ценностей. Также планируется привлечение молодежи к общественно полезной деятельности. Для решения этих вопросов установлены 8 конкретных показателей, и будет реализовано 15 крупных проектов. В результате, 800 тысяч молодых людей будут охвачены системой жилищных сбережений, один миллион - социальными услугами. Кроме того, по всем программам для молодежи будет увеличена доля займов до 25%, 1,5 миллиона молодых людей будут охвачены проектами в сфере спорта и экологии.

«Хочу обратить особое внимание на мероприятия по поддержке молодых людей категории NEET. Мы ставим конкретную задачу по сокращению количества безработной молодежи до 5%. К 2025 году уровень удовлетворенности молодежи мерами государственной поддержки повысится до 80%. Для этого объединяются усилия трех министерств, и мы добьемся реальных результатов», – сказала А.Балаева.

В реализацию проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» вносит свой вклад и единая детско-юношеская организация «Жас Улан». Как сообщила председатель Республиканского общественного объединения Динара Тайбасаровна, совместно с телеканалом «Balapan» будет создан мультипликационный сериал «Жас Улан», который уже вскоре будет показан зрителям. Также на казахском языке подготовлен сборник сказок «О Гринейках» для детей.

«Этот сборник сказок подготовлен совместно с «Оператором расширенных обязательств производителей». Этот сборник на казахском и русском языках состоит из 5 частей. Он направлен на повышение экологических знаний и культуры среди детей и юношества. Также начат проект «Өркендеу», направленный на формирование семейных ценностей у молодежи. В рамках проекта будут созданы «Школа дедушки», «Школа бабушки», «Школа отцов», «Школа матерей», «Школа старших братьев» «Школа женге», – сказала А.Балаева.

Задачи Национального проекта:

• Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала – привлечение населения к программе «Рухани жанғыру», повышение патриотизма

• Увеличение численности посетителей объектов культуры

• Повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры

• Повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки

• Повышение уровня волонтерской культуры среди молодежи

Отметим, что проект «Ұлттық рухани жаңғыру» реализуется министерствами информации и общественного развития, культуры и спорта, образования и науки. Проект предусматривает сохранение национального кода, модернизацию культурной идентичности, повышение культурного уровня общества путем пропаганды национальных ценностей и традиций.