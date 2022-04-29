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    15:06, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Проект Указа об образовании новых областей внесен на рассмотрение Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации поручения Главы государства создана правительственная комиссия, которой проведена масштабная работа. Проект Указа об образовании Абайской, Жетысуской, Улытауской областей внесен на рассмотрение Президента К. К. Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    При подготовке проекта Указа состоялся ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов.

    Также прошло заседание республиканской ономастической комиссии, которой поддержано предложение о присвоении новым областям наименований.

    В сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами.

    Инициатива Президента РК нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней рассматриваемых регионов.

    С учетом мнений и предложений определены границы реорганизуемых и вновь образуемых регионов.

    Постановлением Правительства внесен на рассмотрение Президента РК соответствующий проект Указа.

    Напомним, 16 марта Президент РК предложил создать Абайскую, Улытаускую и Жетысускую области.

    Теги:
    Правительство РК Реализация Послания Улытауская область Абайская область Жетысуская область Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Правительство Президент
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