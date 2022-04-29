Проект Указа об образовании новых областей внесен на рассмотрение Президента РК
При подготовке проекта Указа состоялся ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов.
Также прошло заседание республиканской ономастической комиссии, которой поддержано предложение о присвоении новым областям наименований.
В сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами.
Инициатива Президента РК нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней рассматриваемых регионов.
С учетом мнений и предложений определены границы реорганизуемых и вновь образуемых регионов.
Постановлением Правительства внесен на рассмотрение Президента РК соответствующий проект Указа.
Напомним, 16 марта Президент РК предложил создать Абайскую, Улытаускую и Жетысускую области.