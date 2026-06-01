Проект «Цифровое рабочее место акима» охватил почти 1900 сельских округов Казахстана

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана продолжает масштабирование проекта «Цифровое рабочее место акима». На сегодняшний день система уже внедрена во всех 17 областях страны и охватывает 1894 сельских округа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основная задача платформы - снизить административную нагрузку на акимов и избавить их от большого объема бумажной работы и постоянных запросов. Теперь ключевая информация о социально-экономическом положении населенных пунктов доступна в едином цифровом интерфейсе.

Система построена на базе Цифровой карты семьи и интегрирует данные более чем из 30 государственных информационных систем. В ней аккумулированы сведения о доходах, занятости и социальном статусе граждан, объектах недвижимости, состоянии инфраструктуры, а также данных сферы здравоохранения, образования и получателей социальной поддержки.

Благодаря этому акиматы получают возможность оперативно выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказывать им адресную помощь. Кроме того, часть решений по социальной поддержке может формироваться на основе автоматического анализа данных, что повышает скорость реагирования государства.

Внедрение цифровой платформы также сокращает время на подготовку отчетности и снижает влияние человеческого фактора за счет автоматизации аналитических процессов. Это позволяет перейти к более точному управлению территориями на основе актуальных данных.

В перспективе функционал системы планируется расширить. В нее будут добавлены данные о земельных ресурсах, налогах, субсидиях, а также статистика фермерских и крестьянских хозяйств, что должно усилить возможности комплексного развития сельских территорий.

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