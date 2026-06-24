Проект цифровых интеллектуальных электросетей прорабатывают в Казахстане

Министерство энергетики совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) приступило к проработке проектной инициативы по развитию цифровых интеллектуальных электрических сетей и внедрению механизмов управления спросом на электроэнергию, передает Kazinform.

В Астане состоялись рабочие встречи с участием представителей Министерства энергетики, ПРООН, АО «KEGOC», Комитета государственного энергетического надзора и контроля, а также международных и национальных экспертов. Мероприятие организовано в рамках подготовки совместного проекта «Управление спросом» (Demand-driven Digital Smart Grids).

Основной целью проекта является создание условий для повышения эффективности функционирования электроэнергетической системы Казахстана за счет внедрения современных цифровых технологий и инструментов управления спросом.

В ходе обсуждений были рассмотрены ключевые элементы проекта, включая развитие института агрегаторов на рынке электроэнергии, формирование цифровых профилей потребителей, создание экономических стимулов для участия потребителей в программах управления спросом, внедрение современных механизмов обработки и защиты данных, а также развитие концепции активного потребителя электроэнергии.

Реализация данных подходов позволит повысить гибкость энергосистемы, снизить нагрузку в часы пикового потребления, обеспечить более эффективную интеграцию возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии и других современных энергетических технологий.

Министерство энергетики рассматривает развитие интеллектуальных сетей и цифровизацию электроэнергетики в качестве одного из важных направлений модернизации отрасли. Проект также будет способствовать повышению надежности энергоснабжения, развитию цифровой инфраструктуры и укреплению киберустойчивости энергетического сектора.

По итогам встреч стороны определили дальнейшие шаги по подготовке проектного документа, который станет основой для реализации совместных инициатив в сфере цифровой трансформации электроэнергетики Республики Казахстан.

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