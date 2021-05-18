Проект «Таразға тарту» успешно реализуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким области Бердибек Сапарбаев в ходе очередной рабочей поездки по городу Таразу ознакомился с работами в рамках дорожного строительства и​ проекта «Таразға тарту», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в первую очередь глава региона проинспектировал строительство южной кольцевой автомобильной дороги в сторону границы. Главный подрядчик проекта – ТОО «Казахдорстрой» уже проложил более 14 километров дороги, общая протяженность которой составляет 16 километров. Директор компании Майра Молдабаева заверила, что в течение месяца оставшийся объем работы будет освоен, а дорога будет сдана в эксплуатацию в конце сезона.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что основной упор необходимо сделать на своевременность и качество строительства.

В рамках проекта «Таразға тарту» к 30-летию Независимости страны благоустраиваются и модернизируются парки и скверы в областном центре.​ Проект реализуется на деньги, привлеченные спонсорами, без затрат из бюджета. Контроль за ходом работ на закрепленных участках возложен на отраслевые управления и районные акиматы.

К примеру, управление инспекции труда и​управление координации занятости и социальных программ​ отвечает за благоустройство сквера близ многоэтажек вдоль улицы аль-Фараби. Территория полностью очищена от мусора, сейчас ее озеленяют. Сквер выложат декоративными камнями, здесь установят скамейки, построят игровую площадку для детей и​ площадку стрит воркаута. Руководитель управления инспекции труда Кайрат Досаев заверил, что проект будет завершен в течение месяца.

Аналогичная работа проводится управлением земельных отношений и земельной инспекцией в сквере возле жилого дома №7 на той же улице. Здесь выложено декоративным камнем 715 квадратных метров благоустраиваемого участка, озеленяется территория площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Планируется установить 24 лампы для освещения, 10 скамеек. Обрезаны сухие ветки, устанавливаются урны для мусора..

Подобный проект также​реализуют акимат Жуалынского района, областные управления внутренней политики, молодежной политики, по делам религий.

Бердибек Сапарбаев ознакомился с проектом по строительству Аллеи писателей и дал конкретные поручения акиму города Тараза Ержану Жилкибаеву по подбору и подготовке подходящего места в центре города. Он подчеркнул, что аллея​ в честь творческих личностей должна соответствовать своему названию оформлением и дизайном.

Затем Бердибек Сапарбаев посетил строящийся​ сквер напротив дома быта «Куаныш». Работы на объекте контролируют депутаты областного и городского маслихатов.

Ожидается, что с завершением работ по благоустройству Тараз​ станет более уютным и комфортным для жителей и привлекательным для гостей города. Руководители ответственных управлений и районных акиматов просят таразцев беречь общее достояние, содержать парки, скверы в чистоте и порядке.



