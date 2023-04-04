Проект Строительного кодекса внесут в Парламент до конца 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил о ходе работ по разработке Строительного кодекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях разработки Строительного кодекса создана Рабочая группа и утверждена Дорожная карта с пошаговыми мероприятиями. Совместно с представителями крупных отраслевых ассоциаций (порядка 10-ти) и отраслевых институтов (РГП «Градкадастр», ГРП «Госэкспертиза», АО «КазНИИСА», АО «КазЦентрЖКХ») разработан первый драфт проекта кодекса, который в этом месяце мы планируем вынести на общественное обсуждение», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

По его словам, до конца года планируется внести разработанный проект в Мажилис Парламента.

«В целом Строительный кодекс будет объединять четыре закона и предусматривает внесение изменений в восемь кодексов с охватом полного жизненного цикла строительного процесса, который предполагает работы от планирования до эксплуатации», - добавил министр.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выработать новые подходы к решению вопроса об удешевлении жилья для наших граждан, желающих поселиться в приграничных районах.