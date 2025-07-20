Проект современной казахской юрты получил международную премию

Информация об этом появилась на официальном сайте Design Educates Awards.

Инновационная разработка алматинской студии получила признание на престижной международной премии Design Educates Awards 2025, победив в номинации Architectural Design.

Фото: designeducates.com

Проект сочетает в себе традиционные элементы кочевого жилища и современные экологичные технологии. Жилое пространство площадью 25 квадратных метров адаптируется под нужды жильцов за счёт трансформируемой мебели и телескопических элементов, которые позволяют изменять конфигурацию помещения в зависимости от погодных условий.

Юрта оснащена фасадом из фанерных панелей с гибкой полимерной плёнкой, содержащей органические полупроводники. Такая система позволяет генерировать электроэнергию – до 1 кВт·ч на квадратный метр, а дополнительные телескопические элементы обеспечивают ещё 5,3 кВт. Энергия накапливается в аккумуляторах и используется для бытовых нужд.

Фото: designeducates.com

Кроме того, в конструкции применены экологически чистые материалы, включая клееную фанеру с базальтовым теплоизоляционным слоем. Также предусмотрена автономная система биологической очистки сточных вод, что делает проект максимально устойчивым с точки зрения воздействия на окружающую среду.

Отмечается, что награда Design Educates Awards присуждается проектам, сочетающим высокие дизайнерские стандарты с образовательной и социальной значимостью.