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    15:36, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Проект современной казахской юрты получил международную премию

    Алматинский проект современной казахской юрты победил в номинации ArchitecturalDesign на международной премии Design Educates Awards 2025, передает корреспондент агентства Kazinform.

    юрта
    Фото: designeducates.com

    Информация об этом появилась на официальном сайте Design Educates Awards.

    Инновационная разработка алматинской студии получила признание на престижной международной премии Design Educates Awards 2025, победив в номинации Architectural Design.

    юрта
    Фото: designeducates.com

    Проект сочетает в себе традиционные элементы кочевого жилища и современные экологичные технологии. Жилое пространство площадью 25 квадратных метров адаптируется под нужды жильцов за счёт трансформируемой мебели и телескопических элементов, которые позволяют изменять конфигурацию помещения в зависимости от погодных условий.

    Юрта оснащена фасадом из фанерных панелей с гибкой полимерной плёнкой, содержащей органические полупроводники. Такая система позволяет генерировать электроэнергию – до 1 кВт·ч на квадратный метр, а дополнительные телескопические элементы обеспечивают ещё 5,3 кВт. Энергия накапливается в аккумуляторах и используется для бытовых нужд.

    юрта
    Фото: designeducates.com

    Кроме того, в конструкции применены экологически чистые материалы, включая клееную фанеру с базальтовым теплоизоляционным слоем. Также предусмотрена автономная система биологической очистки сточных вод, что делает проект максимально устойчивым с точки зрения воздействия на окружающую среду.

    Отмечается, что награда Design Educates Awards присуждается проектам, сочетающим высокие дизайнерские стандарты с образовательной и социальной значимостью.

    Теги:
    Культура Казахские юрты Этно-дизайн
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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