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Проект «Сергек» не в полной мере используется для повышения общественной безопасности – Президент

8 Октября 2019 13:39
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Проект «Сергек» не в полной мере используется для повышения общественной безопасности – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы поднял вопросы роста некоторых видов преступлений в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В столице отмечается рост выявленных наркопреступлений на 7%. Я в своем Послании сказал, что необходимо усилить уголовную ответственность в отношении лиц, которые занимаются распространением и торговлей наркотиками. Я ожидаю, что в ближайшее время Правительство вместе с депутатским корпусом внесут соответствующие изменения в наше законодательство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что нужно жестоко наказывать наркодилеров.

«На 15,5% выросло количество ДТП, пострадавших в них - практически на 42%. Кража автотранспорта увеличилась на 20%. Цифры очень тревожные. Правоохранительные органы обязаны принять необходимые меры по улучшению ситуации. Считаю, что проект «Сергек» не в полной мере используется для повышения уровня общественной безопасности. Акцент был сделан только на взимании штрафов с водителей. А задача и акимата, и всего Правительства - это оцифровать весь город», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Безопасность, Реализация Послания,
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Автор:

Серик Сабеков

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