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    11:55, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Проект с сильным запахом коррупции – Касым-Жомарт Токаев о проекте LRT

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана высказался по поводу строительства LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще один вопрос, который всех волнует, если не сказать, раздражает нашу общественность и особенно жителей столицы – это строительство LRT. Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны. Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами», - сказал во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев.

    «Проект изначально был ошибочным. Это надо признать. Причем проект с сильным запахом коррупции. Теперь нужно принять оптимальные решения, потому что простой снос означает потерю времени денег. У нас нет другого выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования данного проекта», - поручил Глава государства.

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