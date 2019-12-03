Проект по защите от затопления планируют реализовать в одном из сел Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В райцентре Махамбет Атырауской области планируют реализовать проект по защите от затопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из главных угроз для села Махамбет – центра одноименного района - является затопление территории населенного пункта во время весеннего половодья реки Урал. Ежегодно береговая линия реки Урал в районе села Махамбет подвергается интенсивному размыву. За последние 10 лет смещение русла реки и, соответственно, береговой линии составило 4-10 метров в западном направлении. В зону затопления попадают 121 дом, 14 га территории населенного пункта, в том числе 369 га посевных территорий, 4 школы, 5 детских садов, 76,2 км газопроводов, 757,1 км линий электроснабжения, 9 насосных станций. В связи с этим проект защиты райцентра от вод Урала планируется реализовать через механизм ГЧП», - сообщает пресс-служба областного акимата.





В ведомстве проинформировали, что за счет средств частного инвестора была разработана ПСД. При защите села будут применены габионы. Габион представляет собой объемную конструкцию из сетки, заполненной камнем, формирующую подпорную конструкцию с функцией стабилизации грунта: укрепление откосов - склонов при берегоукреплении. Основные преимущества габионов перед бетонными подпорными конструкциями – экологическая составляющая, долговечность, пластичность и эстетичность. Также новая ПСД позволила избежать сноса домов, находящихся близко к берегу.





«Реализация проекта «Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5 км на реке Урал в селе Махамбет» не только обеспечит безопасность населения во время сильного паводка, но также позволит создать рекреационные зоны для населения, включая благоустроенную набережную со светодиодным освещением протяженностью более 4,7 км, 3 детские и 3 спортивные площадки для отдыха и прогулок жителей села. Также создание новой благоустроенной набережной даст импульс развитию МСБ на селе», - сообщает пресс-служба.

Проект планируется реализовать совместно с японской компанией «Tokyo Rope».