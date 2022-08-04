Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Проект по установке общественных туалетов разрабатывают в Алматы
4 Августа 2022 14:33

Проект по установке общественных туалетов разрабатывают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе готовится проект по установке общественных туалетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района просила акима установить внутри парка Первого Президента общественные туалеты.

«Проект у нас готовится. Я знаю четыре туалета при входе. Мы намерены в проекте учесть, чтобы появились новые туалеты внутри в разных точках, и чтобы они были в хорошем состоянии. К сожалению, общественные туалеты у нас в городе - это отдельная проблема. Мы сейчас первое решение приняли по построенным 20 туалетам. Посмотрим, как теперь будет справляться новая управляющая компания. Они переданы в доверительное управление», - сказал аким.

Градоначальник поручил своему заместителю определить, сколько необходимо туалетов в парке.

«Предварительно мне показали пока 4 дополнительных туалета, но я думаю, если необходимо, мы можем увеличить их количество, чтобы уменьшить расстояние между ними и увеличить доступность для детей и пожилых людей, которые находятся в парке Первого Президента», - отметил Ерболат Досаев.

В прошлом году руководитель управления зеленой экономики Наталья Ливинская заявила, что в городе разработан проект по установке более 20 общественных туалетов, именно в точках притяжения для туристов и жителей города. Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов отметил, что туалеты устанавливаются в тех местах, где это необходимо, поскольку не на всех улицах это возможно.


Новости по теме
Как дизайн-код усовершенствует архитектурный стиль столицы
Территорию «Атакента» реконструируют и благоустроят в Алматы
Благоустройство 100 дворов начали в Атырау
Читайте также
Закрывать и штрафовать стихийные базары будут в Алматы
Движение по улице Розыбакиева перекроют для транспорта в Алматы
Ушел в отставку замакима Атырауской области
Линии BRT нужны городу - аким Алматы
Как дизайн-код усовершенствует архитектурный стиль столицы
Лидерам движения «Алаш» и видным деятелям Казахстана установят памятники
Новые правила по поливу зеленых насаждений примут в Алматы
Полицейский насмерть сбил женщину в Алматы
Популярное
1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
2 Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель
3 Продукты по спецкарточке будут покупать социально уязвимые слои населения в Нур-Султане
4 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
5 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив