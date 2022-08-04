4 Августа 2022 14:33

Проект по установке общественных туалетов разрабатывают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе готовится проект по установке общественных туалетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района просила акима установить внутри парка Первого Президента общественные туалеты.

«Проект у нас готовится. Я знаю четыре туалета при входе. Мы намерены в проекте учесть, чтобы появились новые туалеты внутри в разных точках, и чтобы они были в хорошем состоянии. К сожалению, общественные туалеты у нас в городе - это отдельная проблема. Мы сейчас первое решение приняли по построенным 20 туалетам. Посмотрим, как теперь будет справляться новая управляющая компания. Они переданы в доверительное управление», - сказал аким.

Градоначальник поручил своему заместителю определить, сколько необходимо туалетов в парке.

«Предварительно мне показали пока 4 дополнительных туалета, но я думаю, если необходимо, мы можем увеличить их количество, чтобы уменьшить расстояние между ними и увеличить доступность для детей и пожилых людей, которые находятся в парке Первого Президента», - отметил Ерболат Досаев.

В прошлом году руководитель управления зеленой экономики Наталья Ливинская заявила, что в городе разработан проект по установке более 20 общественных туалетов, именно в точках притяжения для туристов и жителей города. Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов отметил, что туалеты устанавливаются в тех местах, где это необходимо, поскольку не на всех улицах это возможно.