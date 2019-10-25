Проект по росту доходов в Жамбылской области заинтересовал сельчан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Выездные общественные приемные в районах области как председатель областного филиала партии «Nur Otan» проводит глава региона Аскар Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба акима Жамбылской области, в Байзакском районе, где глава региона Аскар Мырзахметов проводил общественный прием граждан, сельчан интересовал набирающий обороты пилотный проект по повышению доходов сельского населения Жамбылской области.

Напомним, Правительство РК поддержало проект по повышению доходов жителей Жамбылской области, предложенный главой региона Аскаром Мырзахметовым. Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей реализуется в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Подворовой обход всех 138 347 дворов в сельской местности региона показал, что население пока не может самостоятельно превратить подсобное хозяйство в эффективный источник дохода. Для реализации проекта в пилотном режиме в каждом районе определено по одному сельскому округу. Аким области Аскар Мырзахметов посетил эти сельские округа, встретился с жителями.

В Байзакском районе участниками проекта стали жители Костобинского сельского округа, включающего три населенных пункта, 1 222 двора, в которых проживают 6 710 жителей. Сельчане готовы улучшить свое благосостояние по первому направлению проекта – развитию личного подсобного хозяйства. В сельском округе Костобе в рамках проекта создан кооператив «Костобе-2019», который будет охватывать все отрасли сельского хозяйства. Разрабатывается план по эффективному освоению земель за пределами населенных пунктов, заготовке кормов, техническому оснащению. Отмечается, что в Костобинском сельском округе интенсивный рост численности населения вызвал необходимость прирезки дополнительных земель. Площадь, необходимая для расширения границ населенного пункта, составляет 150 гектаров.

В ходе встречи с байзакцами отмечалось, что жители населенных пунктов Байзакского района, не вошедших в пилотный проект, также проявляют интерес к этой инициативе и выражают желание работать по нему.

Так, жители Туймекентского и Кызылжулдызского сельских округов Жомарт Мухамбетжанов и Асылбек Умирзаков обратили внимание на важность проекта, направленного на повышение благосостояния сельчан, и поинтересовались, когда их сельские округа войдут в проект.

«Ведь всем сельчанам хочется наладить свой быт, трудясь в рамках проекта. Мы готовы заняться скотоводством, активно осваивать придомовые земли и получать за сезон два урожая», - сказал Жомарт Мухамбетжанов. В свою очередь А. Умирзаков отметил, что он создал в своем селе кооператив, который уже работает.

Аскар Мырзахметов отметил, что сейчас проект реализуется в пилотном режиме, финансовые средства поступят в начале ноября. «Если проект в десяти сельских округах даст результаты, то со следующего года все села региона будут им охвачены. Поручаю ответственным лицам проработать вопрос подготовки сельских округов к проекту и уже сегодня начать проработку, для чего разработать план действий», - сказал глава региона.

Пилотный проект предполагает несколько направлений поддержки. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, эффективное использование земельных ресурсов каждого жителя села за пределами населенных пунктов. Финансирование проекта осуществляется в рамках программы «Еңбек», будут выдаваться кредиты под 2,5%.

Помимо этого, записавшиеся на общественный прием жители Байзакского района, поднимали социальные проблемы по земельным вопросам, питьевой воде, газификации.

Житель села Сарыкемер пенсионер Кыдырали Оралов обратился от имени очередников с просьбой решить вопрос о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Согласно генеральному плану села площадь населенного пункта расширилась на 217,3 гектара. Глава региона акцентировал внимание на том, что стоимость земельных участков слишком высока, и поручил решить этот вопрос. Кроме того, он отметил возможность предоставления земельных участков на свободных территориях других районов, акцентировав внимание на высокой плотности населения в Байзакском районе.

В пресс-службе акима Жамбылской области сообщили, что аким области Аскар Мырзахметов проведет выездные общественные приемы и в других районах региона.

Отмечается, что пилотный проект увеличения доходов сельских жителей по десяти сельским округам позволит по итогам следующего 2020 года обеспечить доходность семи тысяч семей, или 35 тысяч человек, на сумму не менее 104 тысячи тенге в месяц. Ожидается, что рост доходов сельчан увеличится в 2,5 раза.

В жамбылском регионе проживают 1 миллион 125 тысяч человек, из них 680 тысяч (60%) - сельчане.