Проект  по развитию сельского здравоохранения стартует в следующем году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медицина – инвестиционно-привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия. Мной принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем миллиону граждан.

В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения.

В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан.

Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов.

«Для повышения конкурентоспособности отечественного здравоохранения нужно последовательно совершенствовать систему подготовки врачей. При медицинских вузах будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники. В течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%. Все эти меры позволят не на словах, а на деле улучшить здоровье нашей нации», - добавил Касым-Жомарт Токаев.