Проект по переработке отходов в Жезказгане: 705,5 млн тенге затратят на оборудование и технику
АО «Жасыл даму» одобрило заявку компании ТОО «DD-jol» на реализацию проекта по строительству перерабатывающих цехов на территории действующего полигона в Жезказгане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минэкологии и природных ресурсов.
Новый проект предусматривает строительство четырех специализированных цехов площадью по 600 кв. м каждый, где будет осуществляться переработка бумажных отходов, резинотехнических изделий, а также сортировка и утилизация ТБО.
Реализация проекта позволит значительно повысить уровень переработки отходов в Жезказгане и Сатпаеве, где данный вопрос стоит особенно остро.
АО «Жасыл даму» через АО «Фонд развития промышленности» предоставляет финансирование в виде займа под 3% годовых сроком до 15 лет с отсрочкой до двух лет. Финансирование осуществляется за счет утилизационного платежа в рамках программы поддержки строительства мусороперерабатывающих заводов в крупных городах страны. На сегодняшний день одобрены 67 проектов, представленных акиматами, из которых 43 направлены непосредственно на переработку отходов.
В рамках проекта ТОО «DD-jol» также заключает лизинговую сделку с АО «Фонд развития промышленности». Общая стоимость проекта составляет 705,5 млн тенге. Средства будут направлены на закуп следующего оборудования и техники:
- Комплекс для переработки бумажных отходов;
- Сортировочная линия по ТБО;
- Комплекс по переработке резинотехнических изделий;
- Фронтальные и вилочные погрузчики.
Ожидаемые результаты проекта:
- Существенное улучшение экологической ситуации в регионе Ұлытау;
- Рост доли перерабатывающей промышленности в экономике региона;
- Создание более 24 новых рабочих мест, что положительно скажется на социально-экономической ситуации.
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