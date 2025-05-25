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    08:40, 25 Май 2025 | GMT +5

    Проект по переработке отходов в Жезказгане: 705,5 млн тенге затратят на оборудование и технику

    АО «Жасыл даму» одобрило заявку компании ТОО «DD-jol» на реализацию проекта по строительству перерабатывающих цехов на территории действующего полигона в Жезказгане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минэкологии и природных ресурсов.

    переработка мусора
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов

    Новый проект предусматривает строительство четырех специализированных цехов площадью по 600 кв. м каждый, где будет осуществляться переработка бумажных отходов, резинотехнических изделий, а также сортировка и утилизация ТБО.

    Реализация проекта позволит значительно повысить уровень переработки отходов в Жезказгане и Сатпаеве, где данный вопрос стоит особенно остро.

    АО «Жасыл даму» через АО «Фонд развития промышленности» предоставляет финансирование в виде займа под 3% годовых сроком до 15 лет с отсрочкой до двух лет. Финансирование осуществляется за счет утилизационного платежа в рамках программы поддержки строительства мусороперерабатывающих заводов в крупных городах страны. На сегодняшний день одобрены 67 проектов, представленных акиматами, из которых 43 направлены непосредственно на переработку отходов.

    В рамках проекта ТОО «DD-jol» также заключает лизинговую сделку с АО «Фонд развития промышленности». Общая стоимость проекта составляет 705,5 млн тенге. Средства будут направлены на закуп следующего оборудования и техники:

    • Комплекс для переработки бумажных отходов;
    • Сортировочная линия по ТБО;
    • Комплекс по переработке резинотехнических изделий;
    • Фронтальные и вилочные погрузчики.

    Ожидаемые результаты проекта:

    • Существенное улучшение экологической ситуации в регионе Ұлытау;
    • Рост доли перерабатывающей промышленности в экономике региона;
    • Создание более 24 новых рабочих мест, что положительно скажется на социально-экономической ситуации.

    Ранее мы писали, что 125 млн тонн мусора скопилось на казахстанских свалках. Концепцию управления всеми видами отходов разработают в Казахстане.

    Теги:
    Мусор Улытауская область Минэкологии и природных ресурсов Жезказган
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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