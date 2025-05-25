Проект по переработке отходов в Жезказгане: 705,5 млн тенге затратят на оборудование и технику

Новый проект предусматривает строительство четырех специализированных цехов площадью по 600 кв. м каждый, где будет осуществляться переработка бумажных отходов, резинотехнических изделий, а также сортировка и утилизация ТБО.

Реализация проекта позволит значительно повысить уровень переработки отходов в Жезказгане и Сатпаеве, где данный вопрос стоит особенно остро.

АО «Жасыл даму» через АО «Фонд развития промышленности» предоставляет финансирование в виде займа под 3% годовых сроком до 15 лет с отсрочкой до двух лет. Финансирование осуществляется за счет утилизационного платежа в рамках программы поддержки строительства мусороперерабатывающих заводов в крупных городах страны. На сегодняшний день одобрены 67 проектов, представленных акиматами, из которых 43 направлены непосредственно на переработку отходов.

В рамках проекта ТОО «DD-jol» также заключает лизинговую сделку с АО «Фонд развития промышленности». Общая стоимость проекта составляет 705,5 млн тенге. Средства будут направлены на закуп следующего оборудования и техники:

Комплекс для переработки бумажных отходов;

Сортировочная линия по ТБО;

Комплекс по переработке резинотехнических изделий;

Фронтальные и вилочные погрузчики.

Ожидаемые результаты проекта:

Существенное улучшение экологической ситуации в регионе Ұлытау;

Рост доли перерабатывающей промышленности в экономике региона;

Создание более 24 новых рабочих мест, что положительно скажется на социально-экономической ситуации.

Ранее мы писали, что 125 млн тонн мусора скопилось на казахстанских свалках. Концепцию управления всеми видами отходов разработают в Казахстане.